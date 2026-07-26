Mısırlı yıldız Salah'ın menajeri, 7,5 milyon avroluk komisyon talebini 5 milyon avroya çekti. Siyah beyazlılar son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın gündemindeki dünya yıldızı Muhammed Salah transferinde kritik eşiğe girildi. Başkan Serdal Adalı, Mısırlı yıldızın transfer sürecinde gelinen son durumu ve yapılan resmî teklifi kamuoyuyla paylaştı. Süreçteki tüm detayları Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda titizlikle yürüttüklerini belirten Adalı, “Son olarak, tarafımıza iletilen talebi bütün yönleriyle karşılıklı müzakere ederek oyuncu cephesine teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik” dedi.

Salah

HEYECAN DORUKTA

Salah’ın menajeri Ramy Abbas, tepki toplayan masadaki 7,5 milyon avroluk komisyon talebini 5 milyon avro seviyesine çekti. Beşiktaş yönetiminin bu gelişme üzerine teklifini güncellediği ve taraflar arasındaki son pürüzlerin büyük ölçüde giderildiği öğrenildi. Siyah beyazlıların sunduğu son teklifin oyuncu ve temsilcisi tarafından olumlu karşılanması ve kısa süre içinde cevabın verilmesi bekleniyor. Gözler şimdi tamamen Muhammed Salah ve menajerinden gelecek son karara çevrilmiş durumda.

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