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Haberler > Spor > Salih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşinde

Salih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Salih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşinde

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile sözleşme sorunu yaşayan Salih Uçan'a teklif yağıyor. Trabzonspor, Salih Uçan'ın durumunu yakından takip ediyor.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan, transfer gündeminden düşmüyor. Beşiktaş ile yaşanan sözleşme sorunu henüz çözülmeyen Salih Uçan'ın başka bir takıma transferi gündemde.

TRABZONSPOR TAKİBE ALDI

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, Salih'in durumunu yakından takip ediyor.

Salih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşinde - 1. Resim

Trabzonspor, yurtdışından da teklifler alan Salih'in durumunu yakından izliyor. Beşiktaş'tan istediği teklifi alamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu da seçeneklerini değerlendirme aşamasında.

Salih Uçan'ın Türkiye'de kalmayı seçmesi halinde en yakın adresinin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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