Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da 2 sürpriz ayrılık! Tete gidecek, Zaniolo geri dönmeyecek

Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılı kulüpteki iki ayrılığı duyurdu. Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen Dindar'ın yapılan transferleri eleştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri Milliyet'in muhabiri Nevzat Dindar aktardı. Nevzat Dindar sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda kalmayacağını açıklarken flaş Zaniolo gelişmesini de aktardı.

Nevzat Dindar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

DURSUN ÖZBEK: ORTAM HİÇ OLMADIĞI KADAR GERİLDİ

"Demeç savaşları yaşanıyor. Kulüpler arasında abartıldığını düşündüğün birtakım paylaşımlar var. Ortam hiç olmadığı kadar gerildi. Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında konuştu. Ağır ifadeler kullandı. Biz işin spor tarafında kalacağız. Koalisyon ifadesini kullanması enteresan. Bu ifadeyi ilk kez görüyorum. Galatasaray Başkanı Özbek, son dönemde belli yapıların ve kulüplerin yaptıkları açıklamayı bir koalisyon olarak gördü. Bugünkü açıklamanın istifaya davet etmesinden farkı bunun dozu her geçen hafta artıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Bir sonraki aşamanın ne olacağını öngörmekte zorlanıyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyon olacaklarına dair inancını dile getirdi. Kulüpler arasındaki atışma üst perdeden devam ediyor. Bugünkü toplantıda Fenerbahçe ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalar vardı. Galatasaray yönetiminin bu tartışmalarda agresif olmadığına dair tartışmalar vardı. Dikkat çeken konuların başında adaylık sözleri de geldi. Camia isterse ben bu göreve hazırım mesajı verdi. Dursun Özbek'le ilgili tekrar aday olup olmayacağı yönünde bir belirsizlik vardı. Bence bugünkü toplantıda kulübüm, camiam, taraftarım istiyorsa ben bu yükü omuzlamaya hazırım mesajı verdi. Galatasaray ailesinin kenetlendiğini söyleyebilirim. Özellikle transfer konusunda Sparta Prag'a elenişi soruldu. Transfer çalışmalarının tam istedikleri gibi olmadıklarını itiraf etti. Yeni yönetimin elinin güçleneceğini söyledi. Genel olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tansiyon umarım düşer. Düşürmeye çalışan kendi taraftarından tepki alıyor. Hakemlere günah keçisi oluyor. Bir sponsorluk anlaşmasından daha fazlasını gördük."

YARI OTOMATİK OFSAYT BİLE TARTIŞILIR OLDU

"Fenerbahçe veya Galatasaray'la başka bir kulüp yarışsaydı böyle bir gerilim olmayacaktı. Beşiktaş veya Trabzonspor yarışsa bu tarz demeç savaşları olmayacaktı. Bel altı gitmemek lazım ve sahada kalmak lazım. Penaltıyı tartışalım, oyunu tartışalım ama yarı otomatik sistemiyle verilen ofsaytı bile tartışılır hale getirdi. Yapay zekanın zekasını bile altüst edecek noktaya gidiyoruz. Yarı otomatik ofsayt sisteminin Allianz Arena'daki Bayern münih maçında da gördük. Pozisyon gösterilmemişti. Fenerbahçe bir maç oynadığın Galatasaray; Galatasaray bir maçta oynadığında Fenerbahçe yöneticileri hata arıyorlar. Objektiflik kimsenin umurunda değil. Bu yanlış."

VİNİCİUS HAYAL KIRIKLIĞI

"Icardi maçın önüne geçti. Takım bu karardan etkilendi. Takımın etkilendiğini atılan gollerden sonraki reaksiyonlardan anlıyoruz. Okan Buruk'un planları da bozuldu. Tedbirsiz olarak sevk edilen bir oyuncu ceza aldı. Galatasaray bu sezonki maç önü paylaşımlarını takip eden ortalama zeka seviyesine sahip bir insan bu paylaşımın nedenini bilir. Maç oynanmadan bir gece önceki yapılan paylaşımlara bakıldığında genelde yedek futbolcular genelde ön planda olur. Zaha, Ankaragücü maçındaki yapılan paylaşımda ön plandaydı ama yedek kalmıştı. Galatasaray'ın son Antalyaspor maçından bir gece önce yapılan paylaşımda Vinicius'u kapak fotoğrafında kullanması kulübe cezayla ilgili önceden bir bilgi geldiği anlamını taşımıyor. O görselde Oliveira da vardı ama 11'de değildi. Vinicius bence büyük bir hayal kırıklığı oldu. Genel olarak performansının iyi olmadığını söyleyebilirim. İlk yarıda sıkıntı yaşayan ve maça kötü başlayan bir Galatasaray vardı. Sonrasında yapılan hamlelerle takım biraz daha kendine geldi."

GALATASARAY GEÇ KALMADI!

"Antalyaspor maçı Pazar günü oynansaydı Mauro Icardi oynayacaktı. Galatasaray'a verilen yasal süreyi kullanılmış Bu bilinçli bir saptırma. Tedbirsiz sevk var ortada zaten. Tedbir olsa anlarım ama tedbirsiz sevk de oynama özgürlüğü var. Çarpıtmak için birtakım argümanlar kullanılıyor. Yasal bir süre veriliyor. 48 saat içinde başvurabilirsin. Mantıksız, hukuktan yoksun bir savunma ki Galatasaray'ın geç savunma yaptığını söylemek... Galatasaray belirtilen yasal süre içinde başvuruyor. Buna rağmen Galatasaray geç kalmış denilmesi tamamen bir algı operasyonu. PFDK bu kararı daha erken almış olsaydı yine Galatasaray olağanüstü toplantıya çağıracaktı çünkü ortada Galatasaray'ın oynanmamış bir maçı vardı. Galatasaray başvuru için geç kalmadı. Maçtan saatler önce Galatasaray, Tahkim'i olağanüstü toplantıya davet etti. Ben bugüne kadar tedbirsiz sevk edilen bir oyuncunun maç günü forma giyemediğini hatırlamıyorum. Galatasaray geç başvurmuş algısı oluşturuluyor. Galatasaray savunmasını verirken ortada ceza alacak bir durum yok."

AKTÜRKOĞLU İCARDİ'Yİ ARATMADI

"İkna edici bir görüntü göremiyoruz. Oyuncu maç sırasında bir şiddete uğruyor. Oyuncuyla ilgili yapılan görüntüler ikan edici ve tatmin edici değil. Emre Mor örneği var. Neden herhangi bir ceza verilmemiş? Kocaelisporlu futbolcu Sakaryaspor maçında bir hareket yapılmış ama orada da farklı bir tavır alınmış. Kamuoyu baskısıyla ceza verildi. Galatasaray yönetimi Icardi sürecini iyi yönetemedi. Bu olay Galatasaray'ı daha da kenetlendirdi onu söyleyebilirim. Antalyaspor maçında Icardi'nin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu gördük. Kerem Aktürkoğlu, Icardi'yi aratmadı."

ZANİOLO GERİ DÖNMEZ

"Muslera konusunda şu an yeni bir gelişme yok. Zaniolo geri dönmez. Erden Timur seçime girer ama başkan adayı olmaz. Erden beyin böyle bir niyeti olduğu ifade ediliyordu ama şu an böyle bir gelişme yok."

TETE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

"Zaha'da önemli bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Maçta bir darbe aldı. O darbeden kaynaklı bir problem ama öyle bir kalıcı bir problem yok. Tete maalesef Galatasaray'ın beklentilerini karşılayamadığı oyuncuların başında geliyor. Tete'nin yeni dönemde Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum. Ndombele kısa süre içinde takıma katılacak. Aurier ve Ziyech'in de Beşiktaş derbisinde yetişmesi bekleniyor. Ziyech'e oynamadığı için bazı tepkilerin olması normal ama bir maçta çıkar imzasını atar. Çok önemli bir oyuncu."

YAYINCI KURULUŞ NEDEN DOĞRU AÇILARI GÖSTERMİYOR?

"Bir gün önce Fenerbahçe'nin çok tartışmalı bir penaltı kararı vardı. Rakip takımın maçında rahatsız olduğum bir pozisyon benim maçımda olursa benim de rahatsız olmam gerekir. Tribünde telefonla daha net görüntüler var. Yayıncı kuruluş neden Galatasaray'ın penaltısını doğru açılardan göstermiyor? O zaman yayın ihalesini tribündeki taraftarlar alsın. Çok ciddi problemler var. Hakem açısından baktığımda dünkü maç Fenerbahçe-Antalyaspor maçı olsaydı muhtemelen Galatasaraylıların tepki göstereceği pozisyonlar olacaktı. Bu iki takım mutlu olsun diye birtakım değerlendirmeler yapılıyor. Maçtan saatler önce Antalyaspor başkanı 'İstihbarat geldi' diyor. Sayın başkan gelen istihbaratı paylaşmalıydı. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Hakemlerde çok büyük bir baskı var. Son haftaları nasıl yönetecekler bilemiyorum. Icardi'ye verilmeyen penaltılar var. Hakem dünkü maçta bunları atlamadı. Gördüğünü vermeye çalıştı. Bir olayı yorumlarken sadece kendi pencerenizden değerlendirmeyin. Galatasaray mutlu oldu ama diğer tarafta da tepki var. Kasımpaşa amçında hata yapıldı ona da kulak vermek lazım. Galatasaray ve Fenerbahçe mutlu olacak diye diğer takımlar ikinci plana itilmemeli. Kartlar konusunda tutarsızlık var ama genel olarak verdiği kararların hepsi doğru."