Samsunspor'un konuğu Beşiktaş: 3 sakat var, 6 oyuncu da ceza sınırında
Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde 5'incilik hedefini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde 3 oyuncu, siyah-beyazlıları karşı forma giyemeyecek.
Samsunspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 19 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7'nci sırada bulunuyor.
3 OYUNCU SAKAT
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.
6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.