Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan 3 talip
Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah beyazlıların sözleşme uzatmayı düşündüğü Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.
Beşiktaş'ın milli kalecisi Ersin Destanoğlu'na Belçika kulüpleri Westerlo ve Club Brugge'ün yanı sıra Shakhtar Donetsk'in de ilgi gösterdiği, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuyla sözleşme uzatmak istediği öğrenildi.
- Belçika'dan Westerlo ve Club Brugge, Ersin Destanoğlu'nu listesine aldı.
- Shakhtar Donetsk'in de Ersin için devreye girebileceği gelen bilgiler arasında.
- Beşiktaş yönetimi, 1,95 m boyundaki kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor.
- Ersin Destanoğlu bu sezon 26 maça çıktı ve 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
- Toplamda 27 gol yedi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Ederson'a büyük tepki: 'Gönderilmesi lazım!'
BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR
Siyah beyazlı yönetim 1,95 m boyundaki kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak artan ilgi sebebiyle durumun değişme ihtimali var. Son haftalarda formu yükselen Ersin Destanoğlu bu sezon 26 maça çıkarken 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı, toplamda 27 gol yedi.
