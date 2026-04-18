Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah beyazlıların sözleşme uzatmayı düşündüğü Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Belçika’dan Westerlo ve Club Brugge’ün millî kaleciyi listesine aldığı öğrenildi. Öte yandan Shakhtar Donetsk’in de Ersin için devreye girebileceği gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Siyah beyazlı yönetim 1,95 m boyundaki kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak artan ilgi sebebiyle durumun değişme ihtimali var. Son haftalarda formu yükselen Ersin Destanoğlu bu sezon 26 maça çıkarken 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı, toplamda 27 gol yedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası