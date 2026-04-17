Süper Lig'in 30'un haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıkları devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada forma vereceği 11'i büyük oranda belirledi.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 30'un haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kafasındaki 11 netleşmeye başladı.

STOPER İKİLİSİ AGBADOU-UDUOKHAI

TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi karşısında siyah-beyazlı takımın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz’ın forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisi Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai’den oluşacak.

ASLLANI VEYA SALİH UÇAN

Deneyimli çalıştırıcı, savunmanın önünde Kristjan Asllani veya Salih Uçan görev yapacak. Orta sahanın merkezinde Orkun Kökçü ve Junior Olaitan şans bulacak.

Yalçın, hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Jota Silva’ya forma verecek. Beşiktaş'ın bu maçtaki en büyük gol umudu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh olacak.

