Gösterin kendinizi! Beşiktaş'ta kalmak isteyen formayı ısırmak zorunda
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonu sözleşmesi dolacak oyuncularla kiralık statüdeki futbolcularını sezonun kalan haftalarında yakından takip edecek.
Beşiktaş'ın kiralık oyuncularının performansları ve formu düşük oyuncuların durumu, kulübün transfer planlaması ve mali/sportif dönüşümünü doğrudan etkileyecek.
MURAD TAMER - Cengiz Ünder, Jota Silva, El Bilal Toure, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan gibi kiralık oyuncuların her birinin performansı kulübün satın alma opsiyon kararlarını doğrudan etkileyecek.
HAYATTA KALMA SINAVI
Milot Rashica ve Tiago Djalo gibi formu düşük olanlar içinse sezonun kalanı bir “hayatta kalma” sınavına dönüştü. Sergen Hoca’nın “Kendinizi gösterin” mesajının arka planında ciddi bir transfer planlaması yatıyor. Beşiktaş, bu süreci hem mali disiplin hem de sportif dönüşüm açısından kritik bir eşik olarak görüyor.
GÖZLER CENGİZ’DE
Beşiktaş’taki ilk 10 maçında dört gol ve iki asistle göz dolduran Cengiz Ünder, ardından çıktığı 13 karşılaşmada sadece birer gol ve asistlik katkı sağlayabildi.
