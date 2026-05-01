Başkan Dursun Özbek’in 4, teknik direktör Okan Buruk’un kariyerinde 4 (1’i Başakşehir), 28 futbolcunun 24’ünün de farklı sayılarda lig şampiyonluğu var. Sadece 4 yeni Aslan bu duyguyu ilk kez yaşayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Bir takım düşünün ki şampiyonluk haberi verirken kupa görmeyeni saymak görenden daha kolay. Çünkü kadrodaki 28 futbolcudan 24’ü daha önce şampiyonluk tatmış.

YENİLER DE GÖRSÜN

Bu duyguyu yaşayacak olan sadece 4 yeni isim var. Onlar da bu sezonki transferler Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner. Sarı kırmızılılar yarın Samsunspor’u deplasmanda yenmesi hâlinde toplamda 26. kez, üst üste ise dördüncü defa mutlu sona ulaşacak.

ASLAN PAYI ONLARIN

Maçlar sahada kazanılıyor ama öncesindeki kadro mühendisliğinde başkan, takım yönetiminde teknik adam ‘Aslan payı’na sahip. İşte o paydaşlardan başkan Dursun Özbek’in sarı kırmızılı kulübün başında (iki dönem) 4 Süper Lig şampiyonluğu var. Teknik direktör Okan Buruk ise göreve geldiğinden bu yana 3 yıl üst üste mutlu sona ulaştı. Buruk bir başka şampiyonluğu ise Başakşehir’in başında yaşadı. Özetle, Aslan futbolun kırmızı halısına yabancı değil.

Sarı-kırmızı halı! G.Saray kulübünde herkes 'mutlu son yürüyüşüne' yabancı değil

G.SARAY’IN 40 BİN KİŞİLİK İDMANI DÜNYANIN DİLİND: BU ŞAKA OLMALI

Rams Park’ta önceki gün yapılan ve eski futbolcuların da davet edildiği şölen havasındaki çalışma dünyada ses getirdi.

Sky Sports: “Bu görüntüler bir maçtan değil, idmandan.”

TNT Sports: “Bu delilik.”

SportEventz: “Bu çılgınlık değil de ne…”

ZDF: “Galatasaray gerçekten Türkiye’nin en büyüğü.”

Eurosport: “Antrenmanda 40 bin kişi mi? Bu şaka olmalı.”

ESPN: “Noa Lang’ın oynadığı Galatasaray’ın antrenmanını 40 bin kişi izliyor. Galatasaray çok büyük kulüp.”

As Marca: “Galatasaray dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bunun için idmanına bakabilirsiniz.”

ŞAMPİYONLAR LİSTESİ

İlkay Gündoğan 6

Leroy Sane 6

Mauro İcardi 5

Lucas Torreira 4

Abdülkerim Bardakcı 3

Barış Alper Yılmaz 3

Yunus Akgün 3

Kaan Ayhan 3

Batuhan Şen 3

Noa Lang 3

Mario Lemina 3

Davinson Sanchez 3

Günay Güvenç 3

Sacha Boey 3

Roland Sallai 3

Metehan Baltacı 2

Gökdeniz Gürpüz 2

Gabriel Sara 1

Victor Osimhen 1

Eren Elmalı 1

Ismail Jakobs 1

Arda Ünyay 1

Ahmed Kutucu 1

Uğurcan Çakır 1

İLKİ YAŞAYACAK OLANLAR

Wilfried Singo

Yaser Asprilla

Renato Nhaga

Can Armando Güner

NAPOLİ’NİN ARDINDAN ASTON VİLLA DA SARA’NIN PEŞİNDE

Avrupa’dan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Galatasaray’da yükselişe geçen ve Brezilya Millî Takımı’na ilk kez seçilen Gabriel Sara’nın takipçileri artıyor. İtalyan ekiplerinden Napoli’nin yakından ilgilendiği sambacı için İngiltere’den Arsenal de devredeydi. Son olarak Aston Villa’nın da sarı kırmızılı oyuncuyu transfer listesine aldığı ve ön görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

ASLAN’IN TATLI GERÇEĞİ: SAHA DIŞINDA LİDERİ DE ÇOK

Sarı kırmızılı takımın başarısında çok etken var. Onlardan birisi de sahada fazla süre alamasa da saha dışında gösterdikleri liderlikler. Bu konuda İlkay Gündoğan başı çekerken diğer oyuncuları motivasyon ve destekte Kaan Ayhan ile Günay Güvenç ön plana çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası