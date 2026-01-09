Stefan Savic’ten bir türlü yararlanamayan bordo mavililer, savunmasını PSG’nin de peşinde olduğu 22 yaşındaki genç Nijeryalı ile sağlama aldı…

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı yeni stoperi Chibuike Nwaiwu heyecan uyandırdı. 22 yaşındaki futbolcuyu Fransa’dan Lille, Lens, PSG ve İngiltere’den Leeds United da istiyordu. Genç yaşına rağmen ustaca hamleleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Nwaiwu, bordo mavililerin savunmasında uzun yıllar önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Zira 17,66 ‘top kazanım’ ve 6,69 ‘araya girme’ istatistikleri tam anlamıyla “aranan adam” dedirtiyor.

ARANAN KAN BULUNDU

Genç yıldız ligin tecrübeli stoperleri Davinson Sanchez (12,05) ve Milan Skriniar (11,81) gibi üst düzey isimlerin bile çok üzerinde bir top çalma istatistiğine sahip. Ayrıca bu istatistikler Nijeryalı oyuncunun, sadece bekleyen değil, hamle yapan, alan daraltan ve rakibin oyununu önceden sezen bir stoper profili olduğuna işaret ediyor. Nwaiwu Süper Lig’de özellikle geçiş hücumlarını kesme konusunda Fatih Tekke’nin en büyük kozu olacak.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Nwaiwu, kısa süre önce CIES futbol gözlem kuruluşu tarafından Avrupa’nın beş büyük ligi dışındaki 23 yaş altı takımlar arasında yer savunmasında dünyanın en iyi stoperi olarak gösterildi. Nijeryalı değerlendirmede 100 üzerinden 90,8 puanla listenin zirvesinde yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası