Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)

13 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 21:32

Beşiktaş yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Karagürmük'ü 2-0 mağlup etti. 62'de Semih Kılıçsoy üst üst 4. maçta da golünü attı, Beşiktaş'ı Karagümrük karşısında öne geçirdi. 65'te Mitot Rashica attı farkı 2'ye çıkardı. Tabelayı 90+2'de Gedson belirledi.

AGÜERO SEVİNCİ

Arjantin'in unutulmaz golcüsü Sergio Agüero'ya benzetilen Semih Kılıçsoy, "idolüm" dediği tangocunun meşhur gol sevincini yaptı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı. 18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic’e bıraktı.

GOLLER NASIL GELDİ?

Beşiktaş 62. dakikada öne geçti. Salih Uçan'ın şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Siyah-beyazlılar 65'te farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milot Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)