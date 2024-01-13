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    Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle aldı. Sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy üst üst 4. maçta da golünü attı. Fernando Santos Beşiktaş kariyerine galibiyetle başladı.

    Semih Kılıçsoy&#039;dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Karagürmük'ü 2-0 mağlup etti. 62'de Semih Kılıçsoy üst üst 4. maçta da golünü attı, Beşiktaş'ı Karagümrük karşısında öne geçirdi. 65'te Mitot Rashica attı farkı 2'ye çıkardı. Tabelayı 90+2'de Gedson belirledi.

    AGÜERO SEVİNCİ

    Arjantin'in unutulmaz golcüsü Sergio Agüero'ya benzetilen Semih Kılıçsoy, "idolüm" dediği tangocunun meşhur gol sevincini yaptı.

    Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı. 18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

    Karşılaşmaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic’e bıraktı.

    Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)

    Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)

    GOLLER NASIL GELDİ?

    Beşiktaş 62. dakikada öne geçti. Salih Uçan'ın şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

    Siyah-beyazlılar 65'te farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milot Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

    90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.

    Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)

    Stat: Tüpraş

    Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

    Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)

    VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)

    Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)

    Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşKaragümrükSemih Kılıçsoy
    Haberler > Spor > Semih Kılıçsoy'dan Agüero performansı! Beşiktaş - Karagümrük: 3-0 (Maç Sonucu)
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