Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi'den istedi Hasan Arat, Fernando Santos'a hediye edecek

Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'la görüşmelere hazır olan Talisca, Başkan Hasan Arat'la dirsek teması halinde...

Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmayı başaran Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'e de damga vurmuştu. Beşiktaş formasıyla taraftarlarına kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etmişti. Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Kartal ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

TALİSCA AL NASSR'DAN AYRILACAK

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon Al-Nassr ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız isim, 20 gol ve 4 asistle oynuyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig devi, yaz aylarında Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

HASAN ARAT TALİSCA İÇİN DEVREYE GİRECEK

Brezilya basınının aktardığı habere göre Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönecek. 2026 yılında Al-Nassr ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de yeniden vitrine çıkacak. Hasan Arat yönetiminin taraftara hediyesi olması beklenen Talisca'nın sezon sonunda Arabistan'dan ayrılacağı iddia edildi. Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılmasının ardından ise Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi.

80 MAÇTA 37 GOL 14 ASİST

Beşiktaş ile toplamda 80 resmi maçta oynayan Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 37 gol ve 14 asistle oynamıştı. Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, sezon başında da Beşiktaş'ın radarına girmişti. Ancak oyuncunun yüksek maaşı, Beşiktaş'ın bu transferi tamamlamasına engel oldu.