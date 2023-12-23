Sergen Yalçın ikinci planda

23 Aralık 2023 07:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 07:41

Beşiktaş’ta teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktör adayına çevrildi. Siyah beyazlı yönetim olağanüstü toplandı ve devre arasında takımın başına geçecek yeni isim tartışılmaya başlandı. Taraftar eski şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın’ı takımın başında görmek istese de yönetimin önceliği farklı. Başkan Hasan Arat ve ekibi şu anda yabancı teknik adamlarla görüşme yaparken, Sergen Yalçın ismi beklemeye alındı.

PARA KONUŞMAZ

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçmesi yine de düşük bir ihtimal değil. Çünkü siyah beyazlı takımın şu anda içinde bulunduğu durumda yabancı teknik adamların görevi kabul etmesi zor görünüyor. Bazı yöneticilerin de “Yabancı hoca bu durumu üstlenmek için çok para ister. Başaramazsa tazminatı yüksek olur. Sergen Yalçın para konuşmaz” şeklinde görüş belirttiği öğrenildi. Yabancı teknik adamlarla yapılacak görüşmelerde sözleşme şartları ağır olursa rota Yalçın’a dönecek.

YALNIZ BIRAKILDIM

Beşiktaş’taki görevine son verilen Rıza Çalımbay, başkan Hasan Arat ve ekibini topa tuttu. Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar’ın kendisiyle hiç görüşmediğini söyleyen Çalımbay, “Görevden alınırken üç yönetici geldi. Samet Ağabey ile Feyyaz Uçar ‘geleceğiz’ dediler ama gelmediler. Kadro dışı kararı bana sorulmadan alındı. Hasan Arat, ‘Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek’ diyor. Tamam yönet, Beşiktaşlıyız işte. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü? Hasan Arat’la da hiç konuşmadık. Kesinlikle yalnız bırakıldım” ifadelerini kullandı.