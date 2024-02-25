Sivasspor, Pendikspor'a gol yağdırdı! Bülent Uygun 5 maçtır kaybetmiyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk eden Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Bülent Uygun yönetiminde 5 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar, üst sıralara tırmandı.
Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
Son 5 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar, zorlu virajı geçerek puanını 37 yaptı.
Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise 26 puanla 19.sıraya geriledi.
SİVASSPOR - PENDİKSPOR ÖZET
6. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.
16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.
24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.
26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.
49. dakikada ceza sahası içerisindeki paslaşmadan sonra topla buluşan Gökhan Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
51. dakikada Sequeira’nın pasında penaltı noktasında topu alan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
59. dakikada Menig'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-1
69. dakikada Manaj orta sahada Welinton'u çalımlayıp topla ilerledi. Pozisyonunda devamında Manaj, kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
90+5. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem'in elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
Kaynak: Türkiye Gazetesi