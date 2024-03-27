Sumudica eski öğrencisi hakkında konuştu! Süper Lig'in devi Dragus'a 'Deli' oluyor

Gaziantep FK ile yolları ayrılan Marius Sumudica, eski oyuncusu Denis Dragus hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sumudica, bir Süper Lig devinin Dragus'u transfer etmek istediğini açıkladı.

Gaziantep FK'da forma giyen Denis Dragus, başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 24 yaşındaki Denis Dragus bu sezon 25 Süper Lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı.

Marius Sumudica döneminde transfer edilen Dragus hakkında Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ 'DELİ' OLUYOR

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya röportaj veren Sumudica, "Hoffenheim, Dragus için teklif yaptı. Beşikaş, onun için deli oluyor" ifadelerini kullandı.

Standard Liege'den kiralanan Denis Dragus sezon sonu Belçika ekibine dönecek.