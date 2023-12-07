Süper Lig maçları ile ilgili bomba hamle! Yayıncı kuruluş kötü haberi verdi, Süper Lig maçları yayınlanmayacak mı?

7 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:32

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: F5 Haber

Süper Lig maçları ile ilgili flaş karar! Yayıncı kuruluştan açıklanan karar şoke etti.

Trendyol Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük durumda bulunuyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un daha fazla para vermek istememesi, kulüpleri doğrudan etkilemiş durumda.

MAKAS AÇILDI GELİRLER DÜŞTÜ

Süper Lig'de topun sahada kalma oranı yüzde 55 ile yüzde 56 arasında olması kulüpleri direkt etkiledi. Dört büyük takımların diğer takımlarla arasının açılması yayın gelirlerini düşürdü.

İngiltere Premier Lig'de sonuncu olan takım, Süper Lig şampiyonundan daha fazla kazanıyor. Bu durum sonrası lig için tehlike çanları çalmıştı.

YAYINCI KURULUŞTAN FLAŞ KARAR! SÜPER LİG MAÇLARI YAYINLANACAK MI?

Ortaya atılan iddialara göre; Trendyol Süper Lig'de istediği parayı alamadığı için seneye ihaleye girmeme karar aldı.

Takımlara şu an verdikleri parayı bile fazla bulan şirket bu durumu TFF'ye bildirdi ve masadan kalktı. Peki maçları hangi yayıncı kuruluş verecek? Şuan için bu sorunun cevabı netleşmedi.