Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de 33.hafta: Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım blog
CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta: Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım blog

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 33.hafta: Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım blog

Spor Haberleri

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ile Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!
  • ⚽MAÇIN DETAYLARI

⚽MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

Antalyaspor: Helton Leite, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Stranberg

21.04.2024 16:04

⚽MAÇIN DETAYLARI

👉Saat: 19:00

👉Hakem: Abdulkadir Bitigen

👉Yer: Corendon Airlines Park

 

Düzenleyen:  - Spor
Süper Lig'de 33.hafta: Gaziantep FK - Kasımpaşa | Canlı anlatım blogAtatürk ve Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 33.hafta: Gaziantep FK - Kasımpaşa | Canlı anlatım blog - SporGaziantep FK - Kasımpaşa | CanlıGit artık Arda! Real Madrid'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Duyurdular - SporArda Güler'in yeni takımı belli oldu59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı! Etap şampiyonu Fabio Jakopsen; “Türkiye’yi ve Türkiye’de yarışmayı seviyorum" - Spor“Türkiye’yi ve Türkiye’de yarışmayı seviyorum"Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Sergen Yalçın itirafı: "Ana hedefimiz..." - Spor"Ana hedefimiz..."Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Açık açık meydan okudu: "Eğer bana alerjisi olan varsa..." - Spor"Eğer bana alerjisi olan varsa..."Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir 2-0 Rizespor - SporMaç sonucu: Başakşehir 2-0 Rizespor
Sonraki Haber Yükleniyor...