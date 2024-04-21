Süper Lig'de 33.hafta: Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ile Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.
Canlı Anlatım Özeti
- ⚽MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!
- ⚽MAÇIN DETAYLARI
⚽MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!
Antalyaspor: Helton Leite, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Stranberg
21.04.2024 16:04
⚽MAÇIN DETAYLARI
👉Saat: 19:00
👉Hakem: Abdulkadir Bitigen
👉Yer: Corendon Airlines Park
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor