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CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta: Gaziantep FK - Kasımpaşa | Canlı anlatım blog

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Süper Lig&#039;de 33.hafta: Gaziantep FK - Kasımpaşa | Canlı anlatım blog

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.hafta maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kalyon Stadı'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • 📌MÜCADELENİN DETAYLARI
  • ⚽SÜPER LİG'DE 33.HAFTA

21.04.2024 15:56

📌MÜCADELENİN DETAYLARI

👉Gaziantep Süper Lig'in geride kalan 32 haftasında 8 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak 31 puan topladı.

👉Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi.

21.04.2024 15:45

⚽SÜPER LİG'DE 33.HAFTA

Gaziantep FK - Kasımpaşa

Saat: 19:00

Hakem: Kadir Sağlam

Yer: Kalyon Stadı

 

Düzenleyen:  - Spor
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