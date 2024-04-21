Süper Lig'de 33.hafta: Gaziantep FK - Kasımpaşa | Canlı anlatım blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'de 33.hafta maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kalyon Stadı'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- 📌MÜCADELENİN DETAYLARI
- ⚽SÜPER LİG'DE 33.HAFTA
21.04.2024 15:56
📌MÜCADELENİN DETAYLARI
👉Gaziantep Süper Lig'in geride kalan 32 haftasında 8 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak 31 puan topladı.
👉Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi.
21.04.2024 15:45
⚽SÜPER LİG'DE 33.HAFTA
Gaziantep FK - Kasımpaşa
Saat: 19:00
Hakem: Kadir Sağlam
Yer: Kalyon Stadı
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor