Süper Lig’de en çok faule maruz kalan takım Fenerbahçe! Vurun abalıya!

F.Bahçe’nin isyanı rakamlarla belgelendi. Rakiplerin zaman geçirmesinden ve sertliğinden şikâyet eden sarı lacivertliler tam 425 kere faule maruz kaldı. Bu bağlamda lider G.Saray ise 341 faulle 11. sırada bulunuyor

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezon başından beri rakiplerin kendilerine karşı farklı oynadığından, sertliğinden, zaman geçirmesinden yakınan Fenerbahçe’nin isyanı Pendikspor maçında ise tavan yapmıştı.

ARADA UÇURUM VAR

Kartal “Kadıköy’e gelen yatıyor. Bize yapılan fauller görülmüyor” derken ortaya çıkan ilginç bir istatistik Fenerbahçe’nin haklılığını vurgular nitelikte. Sarı lacivertliler, ligde en fazla faule maruz kalan takım (425). Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ise yapılan 341 faulle 11. sırada. Fenerbahçe rakiplerine 390 faul yaparken, bunların karşılığında 68 sarı, 4 kırmızı kart gördü.

PENALTILARDA BAŞKA

Ligin en çok faul yapan (406) üçüncü takımı olan Galatasaray ise 55 sarı, 1 kırmızı kartta kaldı. Öyle ki Galatasaray’dan 76 faul daha az yapan Alanyaspor, sarı kırmızılı takımdan 20 kart daha fazla gördü. Fenerbahçe’nin yakındığı bir başka konu da aynı rakiplerin Galatasaray’a karşı tutumu. Fenerbahçe’ye 29 faul yapan Pendik, Galatasaray’a sadece 8 faul yapmış. Trabzonspor, Galatasaray’a karşı 14, Fenerbahçe’ye 26 faullü müdahalede bulunmuş. Öte yandan Fenerbahçe, sadece Türkiye’de değil, bu sezon Avrupa’da en çok penaltı kazanan takım (15).

REKOR GELİŞİYOR

Fenerbahçe, ligde 29. haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu geçiriyor. 76 puan toplayan sarı lacivertliler aynı zamanda 24 galibiyetle en fazla kazandığı sezonu yaşıyor. Bu arada 18 maçlık yenilmezlik serisi de Aralık 2010-Ekim 2011’deki 27 maçlık seriden sonra en iyisi.

BU GOLLER BİR BAŞKA

Rize maçıyla birlikte kurtarıcı rolüne soyunan Mert Hakan Yandaş, attığı kritik golleri için “Daha güzel gollerim var ama bunlar daha kıymetli” yorumunu yaptı.

SEZON BAŞINDA GİDİYORDU

DİREKTEN DÖNDÜ KIYMETE BİNDİ KOMUTAN MERT HAKAN

Sezon başında gönderilmesi gündeme gelen, devre arasında yerli olması avantajıyla kadroda tutulan Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kurtarıcı olarak ön plana çıktı. Ligdeki son dört maçta iki gol, iki asistle oynayan tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa ve Pendik galibiyetlerinde beraberlik golünü atarak takımı ateşleyen isim oldu. Mert Hakan Yandaş için Ali Koç, “O bizim generalimiz. Saha içi saha dışı savaşıyor, liderlik yapıyor” demişti.

PENDİK MAÇININ HAKEMİ SAĞLAM KIZAĞA ALINDI

∂ Fenerbahçe - Pendik maçındaki yönetimiyle tepki çeken Kadir Sağlam, kızağa çekildi. MHK, FIFA kokartlı hakemine sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldı. Gözlemci Süleyman Abay’ın “Çok kötü” raporu verdiği Sağlam, hakem yorumcuları tarafından da yerden yere vurulmuştu.