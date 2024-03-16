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Haberler > Spor > Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı

Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfermarkt verilerine göre Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu. Kılıçsoy, son aylarda yaptığı çıkışla piyasa değerini 15 kat artırdı.

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Transfermarkt verilerine göre Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

SEMİH KILIÇSOY 15 KAT DEĞERLENDİ

Yeni güncellemeye göre Semih Kılıçsoy, piyasa değerini tam 15 kat artırarak 550 bin euro'dan, 8 milyon euro'ya yükseltti. Kılıçsoy, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ağları 9 kez havalandırdı.

 Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı - 1. Resim

BARIŞ ALPER ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz da değerini 5.5 milyon Euro artırarak, 13 milyon Euro bonservis bedelini gördü.

Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı - 2. Resim

Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 futbolcu şöyle:

10- Davinson Sanchez (Galatasaray): 1 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 17 milyon Euro)

9- Rey Manaj (Sivasspor): 1.6 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 3 milyon Euro)

8- Derrick Köhn (Galatasaray): 1.8 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 4.8 milyon Euro)

7- Emirhan Topçu (Rizespor): 2 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 4 milyon Euro)

6- Enis Destan (Trabzonspor): 2 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 4.5 milyon Euro)

5- İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 2.5 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 10 milyon Euro)

4- Ernest Muci (Beşiktaş): 3 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 11 milyon Euro)

3- Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe):  4 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 11 milyon Euro)

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray):  5.5 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 13 milyon Euro)

1- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 7.45 milyon Euro artış (Piyasa değeri: 8 milyon Euro)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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