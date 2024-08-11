TFF 3. Lig ekibi ligden çekildi! Belediye başkanı 'mecburuz' diyerek açıkladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkarak büyük başarı sağladığını ancak takımın maddi imkansızlıklardan dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

Yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de sürdürdüğü mücadelesini 3. Lig'e taşıyan Talasgücü Belediyespor, ligden çekilme kararı aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, takımın 5 yıl boyunca önemli başarılara imza attığını söyleyerek, "Altyapıya verdiğimiz önemin yansıması olarak tüm alt yaş gruplarında Kayseri şampiyonu olduk ve şehrimizi bölge gruplarında temsil ettik. Ayrıca U14 takımı olarak 200'den fazla takım arasında Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. U-19 takımımız da bizim ilk yılımızda yine Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Talasgücü Belediyespor olarak bu başarıları elde ederken karşılaştığımız tüm maddi manevi zorlukları kendi imkanlarımızla aştık" dedi.

"SADECE DEPLASMAN MASRAFLARI 20 MİLYON LİRA"

"Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır" diyen Yalçın, bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masraflarının bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

"Belediyelerin bu rakamları kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir" diyen Belediye Başkanı Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar takımımıza fedakarca katkı sağlayan tüm kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetlerimize, belediyemizden bu işe destek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talasgücü Belediyespor olarak bundan sonra, yaz kış 450 çocuğumuzla sürdürdüğümüz alt yaş kategorilerinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeye ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz."