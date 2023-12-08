Tottenham hızla çöküyor! Sezona süper başlamışlardı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, son 5 haftada aldığı şok sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. West Ham karşısında dağılan Londra ekibi, galibiyete hasret kaldı.
İngiltere Premier Lig'de sezona fırtınalı bir giriş yapan Tottenham, son 5 haftada galibiyete hasret kaldı.
Yeni sezonun ilk 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Londra ekibinde son haftalarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.
Son olarak 15. hafta maçında West Ham'ı konuk eden Tottenham, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
TOTTENHAM HIZLA ERİYOR
Cristian Romero'nun 11.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham, West Ham United'ın ikinci devredeki gollerine engel olamadı.
Konuk ekibin gollerini 52'de Jarrod Bowen ve 74'de James Ward-Prowse attı.
Son 5 lig maçında sadece 1 puan alan Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham United ise 24 puana yükseldi.