Tottenham hızla çöküyor! Sezona süper başlamışlardı

8 Aralık 2023 12:15 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:16

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye

İngiltere Premier Lig'de sezona fırtınalı bir giriş yapan Tottenham, son 5 haftada galibiyete hasret kaldı.

Yeni sezonun ilk 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Londra ekibinde son haftalarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Son olarak 15. hafta maçında West Ham'ı konuk eden Tottenham, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

TOTTENHAM HIZLA ERİYOR

Cristian Romero'nun 11.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham, West Ham United'ın ikinci devredeki gollerine engel olamadı.

Konuk ekibin gollerini 52'de Jarrod Bowen ve 74'de James Ward-Prowse attı.

Son 5 lig maçında sadece 1 puan alan Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham United ise 24 puana yükseldi.