Fenerbahçe'de gözden düşen Ryan Kent için Premier Lig'den piyango gibi teklif

6 Aralık 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:02

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk piyango yolda... Sarı lacivertlilerde Ryan Kent, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve formasından uzak kalan İngiliz yıldız ocak ayında veda etmeye çok yakın.

Yapılan transferlerin çoğundan verim alan sarı lacivertliler Ryan Kent'i Glasgow Rangers kulübünden bedelsiz transfer etmişti.

7 MİLYON EURO

İngiliz basını Kent için flaş transfer iddiası ortaya attı. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Bournemouth Kent'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekiplerinin 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 7 milyon euro ödemeye hazır oldukları aktarıldı.

''HARİKA BİR TRANSFER''

Kent transferi için İngiliz basını, "Etki yaratabilecek hücum oyuncusu harika bir transfer olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 8 milyon Euro piyasa değeri olan Ryan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu kariyerinde Liverpool, Coventy, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Rangers formaları giydi.