Trabzonspor aradığı sol beki Serie A'da buldu: Sözleşme detayları belli oldu
Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un, sol bek transferinde mutlu sona ulaştığı konuşuluyor. 3 milyon euro bonservise anlaşma sağlanan genç oyuncu Mathias Lovik'in, salı günü şehre gelmesi bekleniyor.
- Trabzonspor, Lovik transferi için Parma ile 3 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.
- Lovik, sağlık kontrolü sonrası 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Lovik, bek bölgesinde ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor.
- Lovik'in, 20 Ocak Salı günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Serie A'da Parma forması giyen Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardığı; bek bölgesinde ve orta sahanın solunda da görev yapabilen Norveçli futbolcunun, 20 Ocak Salı günü şehre geleceği iddia edildi.
3 MİLYON EURO BONSERVİS
Sporx'te yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, 1.83 boyundaki genç savunma oyuncusu için Serie A ekibiyle 3 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı. Molde altyapısında yetişen Lovik'in, sağlık kontrolü sonrası 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Serie A'da bu sezon 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 maç (270 dakika) ter döken Lovik, potansiyeli yüksek bir profil çiziyor. Genç isim, Norveç U21'de de 7 defa mücadele etti.