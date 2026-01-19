Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un, sol bek transferinde mutlu sona ulaştığı konuşuluyor. 3 milyon euro bonservise anlaşma sağlanan genç oyuncu Mathias Lovik'in, salı günü şehre gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Serie A'da Parma forması giyen Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardığı; bek bölgesinde ve orta sahanın solunda da görev yapabilen Norveçli futbolcunun, 20 Ocak Salı günü şehre geleceği iddia edildi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Sporx'te yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, 1.83 boyundaki genç savunma oyuncusu için Serie A ekibiyle 3 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı. Molde altyapısında yetişen Lovik'in, sağlık kontrolü sonrası 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Serie A'da bu sezon 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 maç (270 dakika) ter döken Lovik, potansiyeli yüksek bir profil çiziyor. Genç isim, Norveç U21'de de 7 defa mücadele etti.

