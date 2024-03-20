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Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor. Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Trabzonlu taraftarlar sahaya girmiş ve Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşamıştı. İstenmeyen olayların yaşandığı maçın ardından 5 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden açıklama geldi.,

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli oyuncuların Trabzonsporlu taraftarları darp ettiğini iddia ederek Fenerbahçeli oyuncular için suç duyurusunda bulundu. Dernek adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu - 1. Resim

'SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLER SERGİLEYEN FUTBOLCULAR'

"17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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