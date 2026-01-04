Kadro derinliği fazla olmayan bordo mavililerde Galatasaray maçı öncesi Olaigbe, Serdar Saatçı, Danylo ve Cihan Çanak’ın durumu beklemeye alındı

Oulai ve Onuachu gibi yıldızları Afrika Kupası’nda olan Trabzonspor’da gözler ve akıllar Süper Kupa’da yarın oynanacak Galatasaray sınavında. Devre arasında kadrosunda önemli değişimler olması beklenen bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke’den önemli bir hamle geldi. Kadro derinliği fazla olmayan Tekke, ayrılması yüksek ihtimal görünen Serdar Saatçı, Olaigbe, Danylo Sikan ve Cihan Çanak gibi isimlerin şimdilik gitmelerine izin vermedi. Fatih Hoca ayrılıkları kupa maçı sonrasına bıraktı.

OULAİ KALMALI...

Önemli yabancılarına ilgi olan ve mevcut kadrosunu da korumak isteyen Karadeniz ekibinde Galatasaray maçı başarıyla geçilirse bu kez final beklenecek. Kadroya önemli takviyeler de yapması beklenen Trabzonspor, takımın olumsuz etkilenmemesi adına devre arası transfer dönemi başlasa da bu bağlamda startı vermiş değil. Ayrıca Afrika Kupası’nda iyi işler çıkaran Oulai için 30 milyon avrolar dillendirilse de Fatih Tekke, önemli gücünün devre arası satışına pek sıcak bakmıyor.

