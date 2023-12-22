TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: Abdulkadir Ömür futbolu mu bıraktı? Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu ne?

22 Aralık 2023 20:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 20:38

İstanbulspor - Trabsonspor karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Ömür, hakkında kurumun doktorundan ilk açıklama geldi. Trabzonspor taraftarları gündem olan Abdulkadir Ömür'ün futbolu bırakıp bırakmadığını merak etti. Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, açıklaması sonrası gündem değişti. Peki gerçekten yıldız futbolcu futbolu bırakacak kadar ağır hasta mı?

ABDÜLKADİR ÖMÜR FUTBOLU MU BIRAKTI?

İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hisseden futbolcu Abdülkadir Ömür sahada ayrıldı. Ömür'e yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alınan futbolcunun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alıp almaması sürece bağlandı. Son kontrollerde ödem devam ederse oyuncunun yer almama ihtimali yükseldi. Futbolu bırakması konusunda bir açıklama yok. Bu sadece iddia olarak yer sosyal medyada aldı.

PEKİ ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SAĞLIK DURUMU NE?

Ödem ciddi bir rahatsızlık kas ve adelelerde görülmesi ise riskli olan sağlık sorunlarından biri. Bu yüzden hastanın tamamen iyileşmesinde fayda var. Aksi halde zorlanamada nğksetme kalıcı hasara neden olabilir. Futbolcuların kariyerini bitiren rahatsızlıklardan biridir. Ödem ağrılara neden olur.