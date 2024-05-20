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Tuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçti
Bayern Münih, Vincent Kompany, Thomas Tuchel, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'yi çalıştıran Vincent Kompany'nin Alman ekibiyle görüştüğü öğrenildi.

Thomas Tuchel'le yollarını ayırma kararından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih'te gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sky Sports'ta yer alan haberde bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'yi çalıştıran Vincent Kompany'nin listeye eklendiği ve ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi. Kompany yönetiminde Burnley, geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükseldi. Bu sezon Premier Lig'i 19. sırada tamamlayan Burnley küme düştü.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bayern Münih, Tuchel'in ayrılığının resmiyet kazanmasından bu yana yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'le şampiyonluğu ulaşan Xabi Alonso ile birlikte Oliver Glasner, Hansi Flick ve Ralf Rangnick'le görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

TUCHEL KALMAYI REDDETTİ

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Tuchel takımda kalması için yönetimle görüştüklerini söyledi.

Ligde sezonun son haftasındaki Hoffenheim maçından önceki basın toplantısında Tuchel, "Buradaki son basın toplantım. Birkaç görüşme oldu ancak anlaşma sağlayamadık. Bu yüzden şubat ayında aldığımız karar geçerli." açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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