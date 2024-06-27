Türkiye-Çekya maçı Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! En erken kırmızı kart

EURO 2024'te Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti.

Türkiye ile Çekya, EURO 2024 F Grubu 3. maçında kozlarını paylaştı. Kritik maçın 20. dakikasında çıkan kırmızı kart tarihe geçti.

EN ERKEN KIRMIZI KART

Opta'nın verisine göre Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen futbolcu oldu.