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UEFA'dan Hayri Çavuşoğlu'na görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, Olimpia Ljubljana-Escaldes maçında görevlendirildi.

UEFA, Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Andora takımı Escaldes arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme maçında TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu görevlendirdi.

Çavuşoğlu, müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.

MAÇIN TARİHİ 23 TEMMUZ

Olimpia Ljubljana-Escaldes arasında 23 Temmuz Çarşamba günü Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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