UEFA'dan Hayri Çavuşoğlu'na görev
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, Olimpia Ljubljana-Escaldes maçında görevlendirildi.
UEFA, Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Andora takımı Escaldes arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme maçında TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu görevlendirdi.
Çavuşoğlu, müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.
MAÇIN TARİHİ 23 TEMMUZ
Olimpia Ljubljana-Escaldes arasında 23 Temmuz Çarşamba günü Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz