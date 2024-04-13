UEFA'dan Türk takımlarına kötü haber! Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü

UEFA, Şampiyonlar Ligi için açtığı ek kontenjandan dahil olacak takımlar için şartlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türk takımlarının ek kontenjandan faydalanma şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 32 olan takım sayısı 36'ya çıkarılacak. UEFA, yeni katılacak 4 ekibin hangi şartlara göre dahil olacağını açıkladı.

ÜLKE SIRALAMASI DİKKATE ALINDI

Açıklamaya göre, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda beşinci durumdaki ülkenin liginden ekstra bir takıma yer açılacak. Mevcut durumda Fransa ligi dördüncüsü Lille takımı, bu kontenjana hak kazanıyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Devler Ligi eleme turlarından gelecek takım sayısı bir artırılarak da ikinci bir kontenjan açılacak.

Diğer iki yeni ekip içinse içinde bulunduğumuz sezonki başarı kıstas alınacak. UEFA Ülke Puanı’nda bu sezon en çok puanı toplayan iki ülkeden birer takıma, Devler Ligi’ne direkt giriş bileti verilecek.

TÜRK TAKIMLARI 1.BAŞLAMIŞTI

Avrupa kupalarında sezona çok iyi başlayan Türkiye, bu sıralamanın bir süre 1.’si olarak devam etmişti. Ancak önce Beşiktaş ve Adana Demirspor’un vedası, ardından Galatasaray’ın elenmesiyle sezonluk tabloda 8.’liğe kadar düşüldü ve Şampiyonlar Ligi’ne fazladan takım gönderme şansı kalmadı.

Mevcut duruma göre Roma ve Dortmund ek kontenjanları alıyor.