UEFA'nın skandal 'Bozkurt' kararına Hasan Sarıçiçek'ten tepki: Durduramayacaksınız!

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek Merih Demiral’a UEFA tarafından verilen 2 maçlık cezayı değerlendirdi. Hasan Sarıçiçek "Durduramayacaksınız" diyerek UEFA'dan davacı olduğunu söyledi.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapmasını UEFA hazmedemedi. Alman gazete Bild'in dün akşam spekülasyon amaçlı yaydığı bilgi sonrası UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

TFF, Demiral'ın 2 maç cezasına itiraz için CAS'a başvursa da itiraz, karar 3 maçtan az olduğu için reddedildi. Söz konusu skandal karara Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek'ten tepki geldi. Milli Takımın, Avrupa Şampiyonası'ndaki şahlanışını, ''Bozkurt'' takıntısı nedeniyle engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Sarıçiçek, "Asla ne durdurabilecek ne de engelleyebileceksiniz bu onurlu yükseliş hikayesini" dedi.

Yazarımız Hasan Sarıçiçek'in "UEFA'dan davacıyım" başlıklı açıklamaları şu şekilde:

"Durduramayacaksınız!

Türk Milli Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki şahlanışını ''Bozkurt'' takıntısıyla yapılan haksız infazla asla ne durdurabilecek ne de engelleyebileceksiniz, …ki engelleyemeyeceksiniz bu onurlu yükseliş hikayesini.

Bu saatten sonra yolu sonu bilin ki ; finaldir, kupadır.

Aşağısı kurtarmaz.

Bir Merih'in şahsında turnuvanın en keyif veren takımını aklınızca cezalandırarak süklüm büklüm edeceğinizi ve yıldıracağınızı sanıyorsanız, aldanıyorsunuz.

Gücünüz yetmeyecek, maskeniz düşecek.

Bu tarihi kara leke bir utanç vesaikası olarak hayatınız boyunca madalyon gibi asılacaktır boynunuza.

Olmayan vicdanınıza (!) mahkum olacaksınız.

Sadece sahadaki on bir oyuncu değil, haksızlık karşısında susmayan vicdan sahibi tarflı tarafsız bütün sporseverler, ''Hepimiz Merih Demiral'ız. Adil olun'' diye yarın haykıracaktır suratlarınıza karşı.

Utanın!

Tabii utanacak yüz varsa...

Ey UEFA, ne yaptığınızın farkında mısınız?

Avrupa futbolunun, güvenirliğini, inanırlığını, objektifliğini ve bağımsızlığını gölgelediniz bu eşi benzeri görülmemiş skandal karar ile.

Bu AYIP size yeter.

Tarih sizi ebediyen yargılayacaktır.

Neden biliyor musunuz?

Ey UEFA, ''Ben Merih'in Bozkurt hareketinden rahatsız oldum'' diyen ne bir müşteki ne de “hareketi aşağılayıcı buldum” diyen bir tek kişi dahi ortada yokken neyin aklıdır, bu iki maçlık men cezası?

Ey UEFA, söyleyin... Hukukta tanımlanmamış suça ceza verilir mi?

Ey UEFA, bu ceza ile verilmek istenen mesaj ve maksat nedir?

Söyleyin kimin değirmenine su taşıyorsunuz?

Söyleyin; bu spor sever necip toplumun aklıyla ve değerleriyle alay mı ediyorsunuz, yoksa?

Size soruyorum... UEFA'nın işgüzar Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri...

''Bozkurt'' nedir bilir misiniz?

Zorluklar karşısındaki asla pes etmeyen bir milletin o güçlü iradeyi, sabrı, yükselişi, geçit vermez dağları aşıp Ergenekon'dan çıkışı ve sonrasındaki tesis ettiği medeniyeti ifade eden bir destan sembolüdür, Bozkurt.

Tıpkı Fransız halkının özünü oluşturan ve çok eskilere dayanan Galyalılar'ın simgesi olan Fransız Milli Takımı'nın göğsündeki ''Horoz'', gibi.

Bitmedi; ölümsüzlüğü, cesareti, öngörüyü ve gücü sembolize eden Almanların Kartal'ı gibi Türk topluluğunun var oluş öyküsünü anlatan efsanevi bir sembolüdür, Bozkurt.

Ey UEFA, bunun nesi battı size? Nesinden rahatsız oldunuz?

Şahsen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sade bir vatandaşı olarak; bu kararı alan UEFA Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinden davacıyım.

Sade, dediysek hasbel kader olimpiyat oyunları, Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları başta olmak üzere onlarca uluslararası ve ulusal şampiyonaları bizzat yerinde takip etmiş, yorumlamış, çok özel röportajlara imza atmış akil bir iletişimci ve spor medyasında 48 yıllık deneyim sahibi bir spor yazarı olarak bu hukuk rezaletini işleyenlerden davacıyım.

Kararlarını kınıyorum.

İyi niyetten uzak, Fair Play ve hukukun temel prensiplerine aykırı bu siyasi skandal karar; heyecan ve eğlence oyunu futbolun bağımsızlığına gölge düşüren tarihi bir UTANÇtır.

Aklı selim birileri bu yüz kararası kararı derhal düzeltmelidir."