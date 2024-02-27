VAR kayıtları açıklandı! 'Kararım penaltı ama kart yok'
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Süper Lig maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray lehine verilen penaltı kararları ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu
VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.
Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi
Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim
Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
Erkan Engin: Direkt eline geliyor
Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok
Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı
VAR hakemi Özgür Yankaya: Kadir sana potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Kadir önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım. İlk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem Abdülkadir Bitigen: Tekrardan yakından oynatır mısın, biraz yavaş. Ondan emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Kararım, penaltı.
İşte Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları:
Kaynak: Türkiye Gazetesi