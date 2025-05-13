Ve Acun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik genç yetenek imzayı atmak üzere

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fas futbolunun 20 yaşındaki genç yeteneğini kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

İngiltere Championship'te averaj farkıyla kümede kalan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfere hızlı bir giriş yaptı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Hull City, Fas'ın FUS Rabat takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Reda Laalaoui'nin transferi için görüşmelerde son aşamaya geldi.

İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği ifade edildi.

FUS Rabat'ta yetişen Laalaoui tekniği, oyun vizyonu ve istikrarlı performansıyla Fas Ligi'nin en iyi genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Genç isim, takımıyla çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 3 de asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Belçika, Hollanda ve Portekiz takımlarının da ilgi odağı olan 20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.