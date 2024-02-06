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    • Volkan Demirel'den duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: Ondan aldığımız son hediye...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Volkan Demirel&#039;den duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: Ondan aldığımız son hediye...
    Volkan Demirel, Hatayspor, Christian Atsu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut için duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 11 kenti ve milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen depremlerin ardından yaraları sarma çalışmaları sürerken, deprem felaketinin 1'inci yılında, hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel herkesi duygulandırdı.

    "ONDAN ALDIĞIMIZ SON HEDİYE"

    Demirel, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: 

    "Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı.

    Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

    "DERSLER ALINSIN, ARTIK TEKRARLANMASIN"

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de "Tam bir yıl önce bugün, bu saatler..." sözleriyle şu ifadelere yer verdi:

    "Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle. Ama ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri. O gece o felaketi yaşayan herkes de biliyorum benim gibi, bir daha eskisi gibi olması belki de uzun yıllar alacak. Kızgınlığım da geçmiyor, doğaya değil... depreme değil... insana, gözü doymak bilmeyen insana, aç gözlülüğe, ihmallere...

    Acıların ajite edilmesinden de, acıya bağlanıp yaşanmasından da hoşlanmıyorum fakat bu yaşadıklarımız unutulmasın istiyorum, dersler alınsın artık tekrarlanmasın. O zaman yitip giden canlar rahat uyuyacak sanki, buna inanıyorum…’’

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Volkan DemirelHataysporChristian Atsu
    Haberler > Spor > Volkan Demirel'den duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: Ondan aldığımız son hediye...
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