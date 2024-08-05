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West Ham United, Borussia Dortmund'un golcüsü Niclas Füllkrug'u transfer etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
West Ham United, Borussia Dortmund&#039;un golcüsü Niclas Füllkrug&#039;u transfer etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Premier Lig ekibi West Ham United, Alman devi Borussia Dortmund'un milli yıldızı Niclas Füllkrug'u kadrosuna kattı. İngiltere basınında, transferin, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Almanya ekibi Borussia Dortmund'dan golcü futbolcu Niclas Füllkrug'u transfer etti.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

West Ham United Kulübü, 31 yaşındaki Alman santrforla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında, transferin, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Füllkrug, Borussia Dortmund'un yanı sıra ülkesinde Werder Bremen, Greuther Fürth, Nürnberg ve Hannover 96 formaları giydi.

Tecrübeli futbolcu, geçen yıl transfer olduğu Borussia Dortmund'daki bir sezonluk kariyerinde 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Almanya Milli Takımı'nda ise 21 maçta görev alan Füllkrug, 13 gol kaydetti. Golcü futbolcu, son olarak Almanya'nın çeyrek final oynadığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda rakip fileleri iki kez havalandırdı.

West Ham United, Borussia Dortmund'un golcüsü Niclas Füllkrug'u transfer etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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