Yusuf Yazıcı'nın başı belada! Türk futbolcu Fransa'da yaşadığı olayı paylaştı

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü defa hırsız girdi. Sosyal medyadan evine gelen polisleri paylaşan Yusuf, yaşadığı talihsiz anı paylaştı.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Fransa'daki evine giren hırsızlarla boğuşmaya devam ediyor.

Yıldız oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evine hırsız girdiği belirtti.

Polisleri evine çağıran milli oyuncu, hırsızın yakalanmasını sağladı.

Lille ile sözleşmesi bitecek olan Yusuf'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Rusya ve Türkiye'den teklifler alan milli oyuncunun Fransa'dan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.

YUSUF YAZICI'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM