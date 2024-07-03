Zaferin kahramanları konuştu! 'Alınacak bir rövanş var demiştik'

A Milli Takım'ın Avusturya'yı elediği maçın ardından futbolcular açıklamalar yaptı. Zaferin mimarları açıklamalarında hazırlık maçında alınan 6-1'lik mağlubiyeti vurguladı ve rövanşı aldığımızı söyledi.

A Milli Takım, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihi gecenin ardından yıldız futbolcularımız açıklamalar yaptı. İşte zaferin mimarlarının ilk sözleri...

ALINACAK BİR RÖVANŞ VAR DEMİŞTİK!

İsmail Yüksek: Kimse bizi favori olarak görmedi ama Avusturya'dan bir rövanş alacağımızı söylemiştik. Bu jenerasyona bu tarihi yazmak yakışır.

Mert Günok: Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz.

Kaan Ayhan: Oyuncu profili olarak orta sahada daha iyiyim. Bence özgüvenimizde yükselme oldu. Tüm sevgiye rağmen ülke olarak futbolda baskılı bir toplumuz. Kendimize bazen gereksiz baskı yapıyoruz. Grubu geçerek o baskıyı biraz atmıştık. Avusturya'nın favori görülmesi bizi biraz daha rahatlattı. 6-1'lik maçın da rövanşı oldu. Mert Günok'un kurtarışı gerçekten inanılmazdı. Merih Demiral de bugün hak ettiği bir maç çıkardı.