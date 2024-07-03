Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Zaferin kahramanları konuştu! 'Alınacak bir rövanş var demiştik'

Zaferin kahramanları konuştu! 'Alınacak bir rövanş var demiştik'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zaferin kahramanları konuştu! &#039;Alınacak bir rövanş var demiştik&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Avusturya'yı elediği maçın ardından futbolcular açıklamalar yaptı. Zaferin mimarları açıklamalarında hazırlık maçında alınan 6-1'lik mağlubiyeti vurguladı ve rövanşı aldığımızı söyledi.

A Milli Takım, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihi gecenin ardından yıldız futbolcularımız açıklamalar yaptı. İşte zaferin mimarlarının ilk sözleri...

ALINACAK BİR RÖVANŞ VAR DEMİŞTİK!

İsmail Yüksek: Kimse bizi favori olarak görmedi ama Avusturya'dan bir rövanş alacağımızı söylemiştik. Bu jenerasyona bu tarihi yazmak yakışır.

Mert Günok: Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz.

Kaan Ayhan: Oyuncu profili olarak orta sahada daha iyiyim. Bence özgüvenimizde yükselme oldu. Tüm sevgiye rağmen ülke olarak futbolda baskılı bir toplumuz. Kendimize bazen gereksiz baskı yapıyoruz. Grubu geçerek o baskıyı biraz atmıştık. Avusturya'nın favori görülmesi bizi biraz daha rahatlattı. 6-1'lik maçın da rövanşı oldu. Mert Günok'un kurtarışı gerçekten inanılmazdı. Merih Demiral de bugün hak ettiği bir maç çıkardı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye - Avusturya maçının adamı Merih Demiral seçildi - SporMerih Demiral maçın adamı seçildiTürkiye çeyrek finalde... Mert tarihi kurtarışla zafere damga vurdu - SporTarihi kurtarışla zafere damga vurduMerih Demiral'dan tarihe geçen gol! Milli Takım'a en erken sevincini yaşattı - SporMerih Demiral'dan tarihe geçen gol!Milliler için milyonlar tek yürek! Tarihi galibiyete Türkiye böyle sevindi - SporTarihi galibiyete Türkiye böyle sevindiA Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti - SporA Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli olduBizim çocuklar çeyrek finalde! Avusturya engelini 2 golle aştık - SporBizim çocuklar çeyrek finalde!
Sonraki Haber Yükleniyor...