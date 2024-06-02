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Zaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara sert cevap! 'Yeterince içimde tuttum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zaha&#039;dan &#039;Kendine kulüp bul&#039; diyen taraftara sert cevap! &#039;Yeterince içimde tuttum&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, kendisine sosyal medyadan "Yeni bir kulüp bul." yazan taraftara cevap verdi. Taraftara "Yeterince içimde tuttum" diyerek sert cevap veren Zaha, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında renklerine bağladığı Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Zaha'nın ilk 90 dakikasını oynaması ocak ayını bulmuştu.

KENDİNE YENİ BİR KULÜP BUL

Sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlayan yıldız oyuncuya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" yazdı.

Zaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara sert cevap! 'Yeterince içimde tuttum' - 1. Resim

ZAHA'DAN TARAFTARA CEVAP

Zaha, taraftara cevap verdi. 31 yaşındaki oyuncu, "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum." dedi. Zaha daha sonra bu cevabını sildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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