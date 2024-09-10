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Haberler > Spor > Zalewski bitiyor! G.Saray, Roma’nın sol kanadını transfer etmekte kararlı

Zalewski bitiyor! G.Saray, Roma’nın sol kanadını transfer etmekte kararlı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zalewski bitiyor! G.Saray, Roma’nın sol kanadını transfer etmekte kararlı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın yeni hamlesi ve büyük oranda son transferi Nicola Zalewski olacak!

ALİ NACİ KÜÇÜK - Yetkilendirilen menajer George Gardi, pazar akşamı Roma’ya gitti.

Gardi’ye tam yetki 

Roma Kulübü de şu anda hamle oyuncusu olarak kullandığı Zalewski için gelen teklife yeşil ışık yakıp masaya oturdu. İtalyanlar, Zalewski için 8 milyon avro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı futbolcu için 5 milyon avroluk teklifte bulundu.

Bu akşam gelebilir

Sarı kırmızılılar Zalewski için teklifi 6 milyon avroya kadar çıkaracak. Teknik direktör Okan Buruk da tempolu oynama özelliği olan futbolcuyu üçlü sistemde sol kanat beki kullanacağı için çok istiyor. Roma’da yıllık 350 bin avro garanti ücret alan Zalewski’ye önerilen rakam 700 bin avrodan fazla. Eğer anlaşma olursa oyuncu bu akşam İstanbul’a getirilecek. Bu arada sarı kırmızılılarda Rumen futbolcu Cicaldau ülkesinin takımı Craiova’ya transfer oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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