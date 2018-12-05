Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotivde yaşanan daralma ÖTV ve KDV indirimiyle hız kesti. Eylül ayında yüzde 68, ekim ayında yüzde 77 daralan pazar kasım ayında yüzde 42.29’luk düşüşle 58 bin 204 adede geriledi. Satışlar vergi indiriminin etkisiyle ekimde artış gösterirken, Türkiye’de en çok hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota ilk defa liderlik koltuğuna oturdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım 2018’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın 11 ayında 2017’nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise toplam 58 bin 204 araç satıldı. Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüksek faizin etkisiyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 42,29 küçülürken ekim ayına göre ise satışlar arttı.

Kasım sonunda otomobil satışları 1.600 cc altında yüzde 31,7, 1600-2.000 cc aralığında yüzde 38,2 ve 2.000 cc üstünde yüzde 30,6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38’ye yükseldi.

Kasım ayında otomobil satışlarında ilk defa lider Toyota oldu. Resmî rakamlara göre Toyota 5 bin 403 adetle birinci, Renault 5 bin 225 adetle ikinci, Nissan da büyük bir atakla Volkswagen’i geçip 4 bin 557 adetle üçüncü oldu. VW ise 4 bin 88 adetle 4. sıraya geriledi.