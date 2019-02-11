Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tangün “THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet’le rekor bir seneyi geride bıraktık. Bu yıl turizmde beklenen büyük ivmelenmeyle yaşandı ve bu devam edecek. Bizde bu güçle 2015 yılında beri devam eden UEFA Avrupa Ligi resmî sponsorluğumuzun 2021 yılına kadar uzattık” dedi. Enterprise Avrupa Başkanı Jim Stoeppler ise “şu anda 95 ülkede, iki milyon araç, yüz bin çalışan ve on bini aşkın ofiste hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz ülkeler arasında Türkiye’nin çok iyi bir konumda yer aldığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.