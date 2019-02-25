Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 2019 model yılı araçların showroomlarda yerini aldığını belirterek “2018 yılını rekor pazar payı ile başarılı bir şekilde tamamladık. Bu yükseliş trendimizi bu sene de sürdürmek ve hızımızı kesmeden devam etmek istiyoruz. Tüketicilerimizle en uygun şartlarla ürünlerimizi buluşturabilmek adına 2019 model yılı ürünlerimiz için sıfır faiz kampanyası başlattık. ÖTV indirimini bu kampanya ile destekleyerek müşterilerimizin araç satın almasını daha da kolaylaştırıyoruz“ dedi.