Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Açık artırma ile satışa çıkacağı açıklanan F1 ise diğer örnekler arasından sıyrılan bu iki araçtan birisi. 15 Ağustos'ta gerçekleşecek açık artırma satışında fiyatının nerelere çıkacağı konusunda şimiden tartışmalar çıkan araçta 690 beygirlik V12 motor iki adet ekstra radyatör ve şanzıman soğutucusu gibi teknik özellikler bulunuyor. Yarış otomobilinden yola uyarlanan bu araç toplam 21.500 kilometre yol yapmış ve anlaşılan o ki sahibi aracı garajda saklamak yerine pistte hakkını vermeye çalışmış.