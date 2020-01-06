Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

60 bin adet üstünde gerçekleşen otomobil satışı ile binek pazardan yüzde 15,7 pazar payı alan Renault’un Clio HB modeli, 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu ve yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış yakaladı. Öte yandan Megane Sedan ise 22 bin 414 adet satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı.

YENİ CLIO ŞUBATTA

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Otomotiv sektörü 2019 yılını, hükûmetimizin sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın başındaki karamsar öngörülerden çok daha iyi bir sonuç ile tamamladı. Hem ÖTV desteği hem de hurda teşviği sayesinde desteklenen talep ve yılın sonunda yerli üretim araçlara kamu bankaları tarafından sağlanan finansman desteği ile 2019 yılında pazarı, yılın başındaki tahminlerimizden çok daha iyi bir seviyede kapatabildik. Bu yıl 20. kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliği ile Türkiye’nin tartışmasız binek otomobilde lider markası olduğumuz bir kez daha tescillenmiş oldu. Diğer taraftan Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 marka sıralamasında OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan modellerimizin yer alması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Clio HB’in 2019 yılında elde ettiği satış rakamı ve segment liderliği ise, şubat ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağımız Yeni Clio’nun başarısı konusunda olumlu bir veri oldu. Sektör adına çok daha pozitif bir beklenti ile girdiğimiz 2020 yılında, Bursa’da OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio’nun ayrıca yılın ilk yarısında pazara sunacağımız Yeni Captur’ün de markamıza ve satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz.’’ dedi.