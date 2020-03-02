Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

AUTOBEST 2020 dâhil birçok ödüle sahip Yeni Corsa, güçleri 75 ile 130 beygir arasında değişen 1.2 benzinli ve 1.5 dizel motorlara ev sahipliği yapacak. 144.900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak olan Yeni Corsa’da donanım seviyelerinin dışında kişiselleştirilebilen opsiyon seçenekleri de sunuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tavan renk seçeneğine ek olarak, panoramik cam tavan isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Yeni Opel Corsa’da ayrıca teknoloji paketi adı altında IntelliLux LED Matrix Farlar ve stoplar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, koltuk ısıtma ve 10 inç Multimedya NaviPro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yeni Corsa’nın Ultimate donanımı ise 164.900 TL’lik etikete sahip.