Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Avrupa basınında yer alan haberlere göre yeni modellerini Cenevre'de tanıtmayı amaçlayan firmaların pek çoğu yeni planlar yapmaya başladı. İlk açıklamalar BMW ve Mercedes-Benz'den gelirken Alman rakipler Concept i4 ve yeni Mercedes-Benz E-Serisi'ni online olarak tanıtacağını açıkladı. FCA, bir B planı olmadığının altını çizerken araçların tanıtımının bir şekilde yapılacağını vurguladı. Ferrari'den ise henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Renault öne çekti

Fuar iptaliyle programını revize eden Renault Grubu 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklama kararı aldı. Elektrikli konsept modeli MORPHOZ, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir hibrit yenilikçi üç modeli Yeni Clio, Yeni Captur ve Yeni Megane Estate (SW) modellerini bugün tanıtacak. Dacia ise pazarın en ulaşılabilir %100 elektrikli otomobilinin yarın gün yüzüne çıkaracak.