Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde ise toplam pazar 88 bin 469 adet olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın yalnızca mart ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50 bin adetlik satışı yakalarken 2019’a göre artış ise yüzde 1,6 oldu. 2020 yılının Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 3,26 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı yüzde 4,46 azaldı. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç pazarı son 10 yıllık mart ayı ortalamasına göre yüzde 26,14 geride.

DİZEL KAN KAYBEDİYOR

2020 yılı Mart ayı sonunda 1.600 cc altındaki otomobil satışları yüzde 45,1 artarken 1.600-2.000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2.000 cc üstü otomobillerde yüzde 29,8 düşüş kaydedildi. Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Dizel otomobil satışları ise yüzde 44,86'ya gerilerken otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,51'e yükseldi.

AVRUPA PANİKTE

Üretimin tamamen durduğu Avrupa otomotiv sektörü, koronavirüs vakıasını Türkiye’den daha ağır geçiriyor. AB bölgesinin mart ayı satış rakamları ise bir hayli ürkütü. Avrupa'nın otomotiv üssü olarak kabul edilen Almanya'da otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 38 azalarak tarihin en büyük kaybını yaşıyor. Tasarladıkları otomobillerle tüm dünyayı etkileyen İtalya yüzde 85, Fransa yüzde 72 ve İspanya ise yüzde 69 oranında daralma yaşıyor. Frankfurt merkezli Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliğinden (VDIK) yapılan açıklamada, Almanya otomotiv pazarında mart ayında yaşanan daralmanın, bugüne kadar bir ay içinde yaşanan en büyük daralma oranı olduğu belirtiliyor.

İkinci elde de parlayan yıldız

Otomotiv sektörüne veri hizmetleri sağlayan ve ikinci el fiyatlandırma konusunda hizmet sunan Cardata, ikinci el araçlar arasında yaptığı kapsamlı çalışmayı paylaştı. Son bir sene zarfında en çok değer kazanan araç modellerinin belirlendiği araştırma kapsamında ikinci elde değerini en çok artıran marka Renault olurken fiyat değer oranını en çok artıran modellerin yine Renault modelleri olması dikkatleri çekti. Buna göre, son bir yılda değerini yüzde 46 artıran 2017 model Renault Megane 1,5 DCI Sedan listenin zirvesinde yer aldı.