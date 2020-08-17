Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrikli ve hibrit modellerini IONIQ markası adı altında satışa sunmayı planlayan marka, bu isimle dört yılda üç model tanıtacak. Hızla büyüyen ve gelişen elektrikli otomobil pazarında, taleplere daha hızlı cevap vermek için stratejilerini değiştirdiğini açıklayan Güney Kore merkezli üretici, ultra hızlı şarj, konforlu kullanım özellikleri ve geniş iç mekân gibi konularda daha yoğun mühendislik çalışmalarına odaklanacak. Her gün yenilenen teknoloji dünyasını otomotiv endüstrisine entegre etmeye çalışan Huyunda, ülkemiz pazarına geçtiğimiz yıllarda IONIQ Hybrid modeli sunmuştu. Bu model 2018 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye'de Yılın Otomobili” ödülüne layık görülmüştü.