Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve TOGG; meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair protokol imzaladı. Anlaşmaya göre; TOGG’un Akıllı Yaşam Platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TOGG’u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek. Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak.

BİRÇOK SEKTÖRE KATKI

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anlaşmanın aslında başta vatandaşlar olmak üzere birçok sektöre ciddi katkıda bulunacağını ifade ederek “Bu protokolle TOGG, aldığı verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak sunacak. Bununla da kalmayacak Türkiye’nin dört bir yanında mobil halde bulunan son teknoloji araçlarının ürettiği veriyi Meteoroloji’ye anlık aktaracak. Bu fonksiyonuyla TOGG araçları aslında Meteoroloji’ye veri sağlayarak halkımıza hizmet edecek” dedi.

TABİAT OLAYLARINA TAKİP

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş da “İş birliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık veriler TOGG kullacıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler hâline dönüşecek. Örneğin yağmur, kar, sis ya da sel gibi gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran tedbirler alınabilecektir. Ya da hareket hâlindeki TOGG araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık olarak iletilerek iklimsel değişikliklerden olumsuz olarak etkilenmelerinin önü alınabilecektir” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise “Yapay zekâ teknolojisi, her alanda olduğu gibi otomobillerde de giderek öne çıkıyor. TOGG’un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimi üzerinden katma değer oluşturacak uygulamaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: Konforu artıracak

Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 18 yılda savunma sanayi, otomotiv, tarım ve sanayide büyük atılım içerisinde olduğunu ifade etti. TOGG denilince bir e-Araç’ın konuşulduğunu, çevre dostu aracın; bir araba olmadığını, âdeta tekerlekli bir bilgisayar olduğunu ifade eden Pakdemirli, imzalanan protokolün araca ve sürücüye sağlayacağı katkılara şöyle anlattı: Gideceğiniz yerdeki buzlanma, yağmur gibi meteorolojik bilgilerden tutun rota önerilerine ve farların, sileceklerin, klimanın çalışmasına kadar aslında çok ciddi bir şekilde araca yardımcı olacak. Bununla birlikte aracı kullananın konforunu artıracak bir netice doğurmasını bekliyoruz.

İŞ BİRLİĞİ NELER GETİRECEK?

Sürücüye yönelik uygulamalar

¥ Anlık hava durumu gözlemlerinin gösterimi

¥ Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar

¥ Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması

¥ Sürücüye hava durumuna göre rota tavsiyeleri

¥ Güzergâh boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet tavsiyeleri

¥ Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi

Araç içi uygulamalar

¥ Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması

¥ TOGG’a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi

¥ Bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler sebebiyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması

Araçtan alınacak sensör verilerinin kullanımı

¥ Silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi