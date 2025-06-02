Estasyon, Ovolt ve Sharz.net birleşti! 339 noktada ortak hizmet verilecek 

Türkiye’nin önde gelen araç şarj istasyonlarından Estasyon, Ovolt ve Sharz.net, güçlerini birleştirerek şarj ağlarının ortak kullanıma açılması üzerine stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

ALİ ÇELİK - Bor Holding Genel Merkezinde düzenlenen törenle hayata geçirilen bu ortaklık çerçevesinde Estasyon, Ovolt ve Sharz.net’in Türkiye genelinde sunduğu şarj ağı toplamda 49 şehirde 339 istasyon 522 ünite ve 650 sokete ulaştı. Bu sayede kullanıcılar, üç markanın mobil uygulamalarını kullanarak tek noktadan hizmeti alabilecek.

Şarj işlemi hangi hizmet sağlayıcının istasyonunda gerçekleştiriliyor ise o firmanın mevcut soket tarifesi işlem için geçerli olacak. Bununla beraber kullanıcılar çağrı merkezi hizmetlerine kullandıkları mobil uygulamalarında belirtilen iletişim numaralarını tuşlayarak erişebilecekler.